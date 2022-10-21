21 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова майора морской пехоты ВСУ, признавшего, что Запад готовил Киев к боевым действиям на территории населённых пунктов.

Елизавета Коробова, , 17:58 — REGNUM Заявление майора морской пехоты ВСУ Николая Мищенко, находящегося в заключении, о том, что американские и британские инструкторы обучали киевских боевиков вести боевые действия в городах уже в 2016 году, когда предполагалось урегулировать ситуацию мирными средствами на основе Минских соглашений, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

США и киевский режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную, вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, и дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия», — заявил Мищенко.

«Это уже и так было ясно. Порошенко ещё в своё время себе натовских спецов привозил, чтобы его нацистов хоть чему-то научили», — напомнил Максим Е.

Многие пользователи напомнили, что эта информация уже давно всем должна быть известна, поскольку Киев никогда не планировал завершить конфликт мирным путём, а на протяжении всех восьми лет после нацистского государственного переворота готовился к полноценной войне.

«Да, Порошенко уже прямо сказал, что мирно регулировать они ничего не планировали. Так что ежу понятно, что с 2016 года [территория бывш. УССР] готовилась к вооруженному конфликту», — пишет Иосиф Л.

«Никто не собирался соблюдать эти филькины грамоты, названные Минскими соглашениями», — поделился своим мнением Иван Б.

Некоторые комментаторы уверены, что переустройство территории бывшей УССР под плацдарм для наступления на Россию началось ещё в 2014 году, когда в Киеве произошёл госпереворот и к власти пришли нацисты.

«Да ещё чуть ли не с 2014 года об этом сразу начали говорить, что их ещё тогда обучали. Просто никто слушать не хотел», — написал Никодим А.

«Тогда уже не предполагалось ничего «урегулировать мирными средствами». Ещё с 2014 года готовилась война Киева против русскоязычного населения и России. Вопрос лишь в том, на какой территории это всё должно было происходить: на российской, либо же [на территории бывш. УССР]», — уверен Олег З.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что после таких свидетельских показаний Запад должен быть признан полноценным участником вооружённого конфликта на территории бывшей УССР.

«Запад очень хочет стать стороной конфликта. Хочется, но колется», — отметил Виталий Ч.

«Понятное дело, что обучал, и, по-моему, это реально уже никто не скрывает, что силы Запада воюют с Россией сегодня», — считает Варвара П.

Нашлись и те, кто указывает на то, что даже Североатлантический альянс признал, что участвует в войне против России.

«Запад фактически уже стал стороной конфликта и даже уже не особо это скрывает, если послушать заявления того же Столтенберга», — указывает Софья В.

Напомним, 21 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому находящийся в заключении майор морской пехоты ВСУ Николай Мищенко признал факт того, что американские и британские инструкторы обучали киевскую армию вести боевые действия в городах уже в 2016 году, когда предполагалось урегулировать ситуацию мирными средствами на основе Минских соглашений.