Брянск, 21 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии возбуждено в Брянске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 179. СССР Криминальный авторитет

По версии следствия, с июля 2020 года 45-летний житель Дятьковского района, заручившись поддержкой брянских криминальных лидеров, получил высокий статус в местной преступной иерархии. Его наделили «полномочиями» собирать деньги и разрешать спорные ситуации в уголовной среде. Особый статус также позволял подозреваемому участвовать во встречах с преступными авторитетами, на которых обсуждались вопросы распределения сфер влияния.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится в следственном изоляторе.