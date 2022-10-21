Тегеран, 21 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Лозунги западных стран о «свободном доступе к информации» и «свободе слова» является пустыми и несостоятельными. Так прокомментировал санкции Канады в отношении иранских СМИ и журналистов официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Pixabay.com Отсутствие свободы слова

Он подчеркнул, что такие действия со стороны Оттавы — это «нарушение части базовых прав народа Ирана, заключающихся в [возможности] донести свой голос и мнение до людей во всём мире».

Иранский дипломат также иронично отметил, что «санкционное безумие американского правительства стало заразным и стремительно передаётся его друзьям».

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Напомним, обновлённый список лиц и организаций Ирана, на которые Канада наложила санкции, включает информационные агентства Fars, Tasnim и Noor News, газету Kayhan и её руководителя, а также действующего и прошлого руководителей государственной телерадиокомпании и одного тележурналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, после смерти в Иране 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов, в стране вспыхнули массовые протесты, поддержанные в ряде европейских стран, в частности во Франции и Великобритании. Во время беспорядков в Иране, по сообщениям СМИ, погибло уже более 40 человек.

В октябре Канада дважды вводила санкции против Ирана в ответ на нарушения прав человека и дестабилизирующие действия так называемой полиции нравов. Это произошло 3 октября и 13 октября. Последний пакет рестрикций затронул три юридических лица и 17 человек, включая министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Также в список попали экс-министр обороны Ирана Амир Хатами и Саид Мортазави, иранский прокурор.

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