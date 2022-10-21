Уфа, , 15:33 — REGNUM Сертификаты в санатории Башкирии намерены выдавать мобилизованным жителям региона. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что министерство земельных и имущественных отношений региона разработало порядок предоставления мобилизованным гражданам сертификатов на оздоровление в региональных санаториях.

«Номинал сертификата будет определяться из средней стоимости одного дня пребывания в санаториях республики — эта сумма на сегодняшний день составляет более 4 тысяч рублей. Планируется, что сумма не должна будет превышать 61,6 тысяч рублей. Продолжительность лечения — 2 недели. Отбором организаций будет заниматься наше ведомство. Здравницы при этом должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности», — приводит пресс-служба слова министра земельных и имущественных отношений региона Натальи Полянской.

Отмечается, что предоставление сертификата участникам спецоперации производится в течение одного года после окончания периода мобилизации. Средства на оздоровление мобилизованных граждан в здравницах региона будут компенсированы санаториям из средств республиканского бюджета.

«Чтобы получить сертификат гражданам будет нужно подать заявление в МФЦ. Если бюджетные лимиты будут достигнуты, то получение сертификата можно будет перенести на следующий год. Срок действия самого сертификата составляет один год», — говорится в сообщении пресс-службы.