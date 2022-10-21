Пекин, , 15:25 — REGNUM Против односторонних санкций, у которых не имеется международно-правовой основы, выступает Китай. Об этом 21 октября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН и не основанных на международном праве», — сказал он, комментируя введение Евросоюзом санкций против неоднократно опровергали и Москва, и Тегеран.

Также Ван Вэньбинь отметил, что Китай призывает в этой ситуации все стороны к сохранению спокойствия и сдержанности, а также к поощрению и поддержке всех дипломатических усилий по мирному урегулированию кризиса на территории б. УССР, и к деэскалации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников, при этом не было предоставлено каких-либо доказательств таких обвинений.