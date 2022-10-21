Власти Китая выступили против введения односторонних санкций против Ирана
Пекин, 21 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Против односторонних санкций, у которых не имеется международно-правовой основы, выступает Китай. Об этом 21 октября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН и не основанных на международном праве», — сказал он, комментируя введение Евросоюзом санкций против неоднократно опровергали и Москва, и Тегеран.
Также Ван Вэньбинь отметил, что Китай призывает в этой ситуации все стороны к сохранению спокойствия и сдержанности, а также к поощрению и поддержке всех дипломатических усилий по мирному урегулированию кризиса на территории б. УССР, и к деэскалации ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников, при этом не было предоставлено каких-либо доказательств таких обвинений.