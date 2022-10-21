Москва, , 15:32 — REGNUM Десять сотрудников СМИ получили ранения, один погиб в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил 21 октября в эфире «России 24».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас одних журналистов только ранено десять человек, один погиб», — сказал Малькевич.

Он добавил, что погибли двое родственников журналистов, ещё один человек находится в критическом состоянии. По меньшей мере треть всех, кто был в колонне, физически пострадали. Если учитывать лёгкие контузии, то пострадавших — до половины.

Как сообщало ИА REGNUM, один из погибших — продюсер и журналист Олег Клоков.

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