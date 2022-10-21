Симферополь, 21 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Действие высокого уровня террористической опасности продлено в Республике Крым, сообщил 21 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Жёлтый уровень террористической опасности решено продлить с 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года.

Действовать он будет на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, действие высокого уровня опасности распространяется на объекты республиканских министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Ситуация на территории региона полностью контролируется», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности на территории Республики Крым действует с весны 2022 года. С 20 октября в регионе введён также средний уровень реагирования.