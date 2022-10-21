Элиста, 21 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Калмыкии состоялось заседание оперативного штаба, созданного согласно указу президента РФ Владимира Путина. Работу оперштаба возглавил глава степной республики Бату Хасиков. Он назвал ситуацию в регионе спокойной и контролируемой.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

«Приняли дополнительные меры по усилению охраны социальной инфраструктуры, объектов транспорта, связи и энергетики. Эти меры носят профилактический характер. Очень много усилий предпринимается для того, чтобы так оно и осталось», — отметил Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что уровень повышенной готовности ввёл президент России Владимир Путин для регионов Центрального и Южного федеральных округов, не входящих в число приграничных с территорией бывш. УССР.