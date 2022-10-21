Верхний Уфалей, Челябинская область, , 15:24 — REGNUM В Челябинской области бывшие сотрудники ГИБДД осуждены за превышение полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Суд ИА REGNUM

Под судом оказались экс-глава отдела ГИБДД по Верхнеуфалейскому городскому округу и бывший инспектор. По данным следователей, в 2021 году последний остановил грузовой автомобиль, водитель которого незаконно перевозил спиленные деревья. Об этом он доложил своему начальнику, но тот распорядился не задерживать автомобиль, а только привлечь водителя к административной ответственности за отсутствие страхового полиса.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Суд постановил оштрафовать обоих подсудимых.