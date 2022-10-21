Тюмень, , 15:22 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца и покушения на жизнь его матери. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

Убийство Mate Marschalko

Лицо, совершившее преступление, установлено. Им оказался отец ребенка.

По версии следствия, в ночь на 21 октября 2022 года, гражданин, находясь в нетрезвом состоянии в квартире дома в городе Тюмени, в ходе возникшей бытовой ссоры избил жену, а впоследствии нанёс побои четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы в медицинское учреждение. От полученных повреждений девочка скончалась в медучреждении, женщине оказывается медицинская помощь.

По факту убийства девочки возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство»).