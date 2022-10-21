Подгорица, , 15:21 — REGNUM В Черногории с момента открытия в середине июля 2022 года по трассе «Принцесса Ксения», участку трассы Бар-Боляре проехало 767,94 тыс. автомобилей.

Мост Морачица на участке трассы Бар-Боляре в Черногории © ИА REGNUM

По данным сайта компании Monteput, которая управляет приоритетным участком трассы от Смоковаца до Матешево, трафик транспортных средств в период с 13 по 19 октября составил 39,59 тыс. автомобилей.

Приоритетный участок трассы Бар-Боляре был официально открыт 13 июля, а уже на следующий день он был введен в эксплуатацию. Плата за проезд составляет 1,5 евро для мотоциклов, 3,5 евро для легковых автомобилей и 17 евро для грузовиков и автобусов.

Общая протяженность первого участка магистрали составляет 41,5 км, из них 20 мостов на основной трассе, девять мостов на кольцевых съездах, два путепровода, восемь подземных переходов, 7,2 км бетонных стен, а также 16 двухтрубных тоннелей.

Максимальная скорость ограничена 100 километрами в час.