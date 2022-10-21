Москва, 21 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В России и Белоруссии в 2023 году будет действовать единый порядок оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Пинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Благодаря модельному закону, который до конца года планирует принять парламентское Собрание Союза Беларуси и России, автовладельцы двух стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД уже в следующем году», — сказал Пинский.

Единый полис автострахования и единый порядок оформления ДТП сразу и существенно облегчит жизнь автомобилистам двух стран, отметил парламентарий.

Кроме того, на примере работы с ОСАГО тестируется в целом система взаимодействия госорганов двух стран, различных ведомств и организаций для дальнейшего сближения законодательства России и Белоруссии, добавил он.

Читайте также:В Госдуме просят ЦБ приостановить полисы ОСАГО мобилизованных