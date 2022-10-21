Астана, 21 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана выступает за внедрение четырёхдневной рабочей недели в стране. Об этом 21 октября сообщил журналистам глава Комитета труда и соцзащиты минтруда Толеген Оспанкулов.

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«Вопрос рассматривается. Допустим, в месяце четыре недели, первая неделя может быть четыре дня, вторая — пять, третья — шесть и четвёртая – снова четыре дня», — сказал Оспанкулов.

Он отметил, что в Казахстане действует норма, которой предусмотрена пяти- или шестидневная рабочая неделя, а количество часов работы не должно превышать 40. По мнению Оспанкулова, главное — не превышать норму по часам, а о других условиях работодатели могут сами договориться с работниками.

Напомним, минтруд Казахстана ранее подготовит законопроект о том, что разрешается на предприятиях устанавливать четырёхдневную рабочую неделю с 2023 года. Документ отправили на приведение в соответствие с нормативными актами, так как в стране планируется принять Социальный кодекс.