Краснодар, , 15:18 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возглавил созданный на Кубани оперативный штаб. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 21 октября.

Памятник Кубанскому казачеству перед администрацией Краснодарского края Марина Каширская © ИА REGNUM

«Согласно указу президента в крае создан оперативный штаб, который я возглавил. Регионам переданы расширенные полномочия. Сегодня Кубань сохраняет стабильность во всех сферах жизни и отраслях экономики, поэтому вводить ограничения не требуется», — уточнил Кондратьев.

По его словам, Кубань справилась с пандемией и санкционным с давлением, а потому в регионе накоплен достаточный опыт, чтобы «действовать предельно слаженно и эффективно, исходя из фактической обстановки».

«Ко всем переданным полномочиям мы прибегнем только исходя из вызовов, когда это потребует ситуация», — добавил Кондратьев.

ИА REGNUM напоминает, что оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе глава Кубани назвал ранее полностью контролируемой.

19 октября для Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя был введён средний уровень реагирования. Здесь возможны мобилизационные мероприятия в сфере экономики, мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС.

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