Феодосия, Крым, 21 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Житель крымского города Феодосия подозревается в осквернении мемориального комплекса Вечный огонь, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю 21 октября.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По версии следствия, вечером 19 сентября 29-летний подозреваемый взобрался на мемориальное сооружение Вечный огонь. Там он распивал спиртное, поджигал возложенные цветы.

«Тем самым он публично осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы возбудили дело по факту осквернения мемориала в Алексине Тульской области.