Уфа, , 15:19 — REGNUM Усиленные профилактические мероприятия ГИБДД пройдут в выходные дни (22 и 23 октября) в Башкирии. Об этом 21 октября сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Рейд ГИБДД в Ярославле ГИБДД по ЯО

Он сообщил, что рейды начнутся на всей территории Башкирии.

«Приоритетная цель таких рейдов — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями», — уточнил он.

Севастьянов также добавил, что внимание будет уделяться въездам и выездам из городов и райцентров республики.

«Особое внимание будут уделено нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД. В рейды выйдет практически весь личный состав Госавтоинспекции. Мероприятия продлятся до конца выходных», — сообщил он.