Уфа, 21 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Усиленные профилактические мероприятия ГИБДД пройдут в выходные дни (22 и 23 октября) в Башкирии. Об этом 21 октября сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения регионаВладимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что рейды начнутся на всей территории Башкирии.

«Приоритетная цель таких рейдов — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями», — уточнил он.

Севастьянов также добавил, что внимание будет уделяться въездам и выездам из городов и райцентров республики.

«Особое внимание будут уделено нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД. В рейды выйдет практически весь личный состав Госавтоинспекции. Мероприятия продлятся до конца выходных», — сообщил он.