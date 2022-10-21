Брюссель, , 15:16 — REGNUM Прочные экономические связи Европейского союза с Китаем вызывают опасения у руководства блока с учетом прошлой его зависимости от России, сообщает Reuters.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

с 2019 года ЕС рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Служба внешней политики ЕС заявила в документе, подготовленном для саммита лидеров, который пройдет на этой неделе, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, который продвигает »альтернативное видение мирового порядка».

Такое изменение политики блока происходит на фоне того, как правящая коалиция Германии рассматривает вопрос о том, позволить ли китайской государственной судоходной группе Cosco приобрести долю в портовом терминале Гамбурга.

Агентство отмечает, что лидеры стран-членов ЕС согласились, что 27 членов ЕС должны выступить единым фронтом.

«Я думаю, что с Китаем то же самое, что и с Россией. В их интересах, чтобы мы были разделены. В наших интересах, чтобы мы были едины», — заявила журналистам премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Дипломаты ЕС обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин направляет Китай на все более «авторитарный» путь, а также сближает Китай с Россией.