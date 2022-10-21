Николаев, Бывш. УССР, 21 октября 2022, 15:23 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях на территории б. УССР, подконтрольной Киеву. Сообщения об этом опубликованы властями регионов.
«Воздушная тревога!» — сообщил в своём телеграм-канале глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
Тревога объявлена по всей территории области. Объявление тревоги также было в 12:07 по местному времени (совпадает с мск), отбой — в 12:30.
Предупреждение об угрозе с воздуха опубликовал и глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.