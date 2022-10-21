Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Законодатели-республиканцы в случае своей победы на грядущих в ноябре выборах в Конгресс едва ли смогут предоставления помощи киевскому режиму, пишет 21 октября агентство Reuters.

б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам обозревателя агентства Патрисии Зенгерле, республиканцы после выборов, скорее всего, либо замедлят предоставление такой помощи, либо свяжут ее предоставление с достижением внутриполитических целей, например, с ограничением миграции через южную границу США.

«У вас есть большие слои Республиканской партии, которые придерживаются очень изоляционистских взглядов», — сказал Скотт Андерсон, эксперт по управлению из Института Брукингса.

Однако Андерсон и другие аналитики говорят, что через восемь месяцев после начала спецоперации России широкая поддержка киевского режима сохраняется в обеих партиях, и вряд ли такая ситуация скоро вряд ли изменится, особенно если киевскому режиму будет сопутствовать военный успех.