Вашингтон, 21 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Законодатели-республиканцы в случае своей победы на грядущих в ноябре выборах в Конгресс едва ли смогут предоставления помощи киевскому режиму, пишет 21 октября агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM б. УССР

По словам обозревателя агентства Патрисии Зенгерле, республиканцы после выборов, скорее всего, либо замедлят предоставление такой помощи, либо свяжут ее предоставление с достижением внутриполитических целей, например, с ограничением миграции через южную границу США.

«У вас есть большие слои Республиканской партии, которые придерживаются очень изоляционистских взглядов», — сказал Скотт Андерсон, эксперт по управлению из Института Брукингса.

Однако Андерсон и другие аналитики говорят, что через восемь месяцев после начала спецоперации России широкая поддержка киевского режима сохраняется в обеих партиях, и вряд ли такая ситуация скоро вряд ли изменится, особенно если киевскому режиму будет сопутствовать военный успех.