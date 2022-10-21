Белгород, 21 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Деятельность межрегионального преступного сообщества, от которого пострадали более 100 человек, пресекли полицейские Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Задержанных подозревают в серии мошенничеств, совершённых под видом оказания услуг кредитного брокера. Злоумышленники заполучили доступ к базам данных банков, обзванивали клиентов, которым ранее было отказано в предоставлении ссуд, и предлагали «гарантированную» помощь в оформлении кредитов за 10% от суммы необходимого займа.

По данным оперативников, жертвами обмана стали более ста человек, ущерб исчисляется миллионами рублей. Сеть представительств располагалась в Белгороде, Севастополе, Свердловской и Калининградской областях, а также Татарии.

Возбуждены уголовные дела. Установлены семь участников преступного сообщества, один из злоумышленников находится в международном розыске, другим избраны различные меры пресечения.