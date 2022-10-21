Боровск, Калужская область, 21 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. К семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорен 41-летний житель Боровского района Калужской области, его 38-летняя супруга приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Семейная пара осуждена за покушение на сбыт наркотиков, сообщили 21 октября корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

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Судом установлено, что супруги организовали бизнес по сбыту наркотических средств на территории Калужской, Брянской и Воронежской областях. Осужденные намеревались разместить в тайниках-закладках полученную оптовую партию запрещенных веществ, расфасованную на дозы, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе обыска по месту жительства наркосбытчиков изъято более 89 полиэтиленовых пакетов с запрещенными веществами массой более 125 грамм.