Брест, Белоруссия, 21 октября 2022, 15:13 — REGNUM Белоруссия не будет закрывать границы, заявил президент страны Александр Лукашенко 21 октября журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.
Он отметил, что мир очень отрыт и взаимозависим. Даже если террористы соберутся нанести удар, они не пойдёт прямыми путями. Другие пути у них давно определены.
«Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что пока страна справляется с обеспечением безопасности, и продолжит прилагать к этому усилия.
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