Брест, Белоруссия, 21 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Белоруссия не будет закрывать границы, заявил президент страны Александр Лукашенко 21 октября журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

President.gov.by Александр Лукашенко

Он отметил, что мир очень отрыт и взаимозависим. Даже если террористы соберутся нанести удар, они не пойдёт прямыми путями. Другие пути у них давно определены.

«Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что пока страна справляется с обеспечением безопасности, и продолжит прилагать к этому усилия.

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