Белоярский, Свердловская область, , 15:24 — REGNUM В деревне Гилёво Белоярского района Свердловской области сотрудники регионального Управления ФСБ и МВД проводят обыски по уголовному делу о незаконной рубке леса. Информацию об этом журналистам подтвердили в ведомствах.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным силовиков, ущерб от действий «чёрных лесорубов» составил около 7 млн рублей. Подробности дела не разглашаются, заявили в УФСБ.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в деле есть подозреваемый. Оперуполномоченные и следователи устанавливают, как долго действовали «чёрные лесорубы», а также кому они сбывали древесину.