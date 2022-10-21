Тюмень, , 15:13 — REGNUM В рамках XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2022» состоялся вебинар, посвященный теме безопасности детей в информационном пространстве. Эксперты обсудили актуальные риски и угрозы для юных пользователей, а также рассказали об уже принятых мерах для их защиты. В частности, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова озвучила результаты исследования «Технология защиты детей в интернете». Согласно им, для детей существует 23 риска, в число которых вошли кибербуллинг, груминг, дипфейки и сексуальные домогательства. Помимо этого, Белякова напомнила о хартии «Цифровая этика детства», которая основана на пяти ключевых принципах: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности, ценностная ориентация в онлайн-пространстве и инклюзивный подход.

«Мы понимаем и осознаем, насколько у педагогов сейчас важная и серьезная роль. И, мне кажется, что справиться со всеми рисками, воспитать правильное этическое поколение невозможно без работы с родителями, потому что на них много ответственности. Если дома пропагандируется какая-то другая культура или родители не в курсе, как бороться с цифровыми рисками, то слишком много, наверное, ложится на плечи педагогов и школы. Если родители отмахиваются от проблем, с которыми приходят дети, с тем же буллингом и кибербуллингом, то очень сложно становится решить эту проблему», — добавила Белякова.

Мнение о ключевой роли учителей поддержал ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. Он отметил, что учитель остается одним из основных источников достоверных и качественных знаний, которые хотят получить дети и родители относительно социализации ребенка в современном мире. Эксперт также добавил, что у нынешних детей социализация в первую очередь — цифровая.

«Мы все знаем, что приобщение детей к самостоятельному использованию цифровой среды происходит раньше, чем дети идут в школу. Еще недавно средний возраст начала самостоятельного использования цифровых устройств оценивался в 6 лет, сейчас, по мнению наших же российских исследователей, он несколько опустился. Коллеги сходятся в том, что это уже где-то пятилетний возраст. Фактически цифровая среда — это не просто средство коммуникации. Это средство самовыражения и еще и такой цифровой воспитатель, потому что тот контент, который ребенок потребляет в интернете, во многом определяет его этико-ценностные ориентиры. То есть по сути дела то, как он будет себя вести», — сказал Парфентьев.

Помимо этого, ведущий аналитик РОЦИТ рассказал о сложностях при работе с негативным контентом. По его словам, вопросов к понятию «позитивный контент» не возникает, но когда речь идет о «темной стороне интернета», то выделяется две категории контента: противоправный и негативный, не являющийся незаконным, но способным нанести вред. Он напомнил, что этот вопрос был рассмотрен на заседании СПЧ при президенте РФ — по итогам работы были определены двадцать категорий негативного контента. Поскольку эти категории не являются противоправными, работа с ними должна вестись иначе, считает эксперт.

«Основных подходов, наверное, два. Первый — это контакт, то есть ребенок воспринимает информацию наилучшим образом, когда он находится в атмосфере доверия. Поэтому к советам «просто временно ограничить использование гаджетов» нужно относиться очень осторожно. Само по себе ограничение проблему не решает. Если ребенок находится в доверительной атмосфере, он с высокой долей вероятности сможет обратиться за советом именно к педагогу, и мы видим, что сейчас эта тенденция серьезно меняется. То есть если 10 лет назад ребенок в первую очередь в случае возникновения проблемы обращался к сверстнику, то сейчас процент ответов «учитель», «родитель» или «линия помощи» достаточно серьезно увеличивается. То есть сейчас к сверстнику пойдет меньшая половина. Соответственно для того, чтобы ребенок мог получить качественную консультацию, и родитель, и преподаватель должны находиться на переднем крае знаний, постоянно повышать свою осведомленность относительно цифровых технологий и, как следствие, цифровой безопасности. Им важно иметь представление о том, что сейчас действительно актуально, чем это вызвано, какие, если можно так сказать, организационные меры можно принять, как лучше поступить. При этом соответствующие требования, конечно, предъявляются и к психологам. <…> Сейчас частично эти проблемы решаются работой общероссийского детского телефона доверия, который с самого начала занимался в том числе и проблематикой цифровой безопасности. Второе — это, конечно же, организация цифровой гигиены, безопасности через обучение. Понятно, что лекционный формат здесь работает далеко не всегда, потому что это будет восприниматься точно так же, как урок математики или чтения. Практика не только российская, которая проводилась в течение достаточно длительного времени, показывает очень хорошую успешность аналогов семинарских занятий», — объяснил аналитик, подчеркнув, что «информация, которую мы предоставляем, должна быть актуальной».

Обсуждение поддержал и координатор проекта приложения «Заступник» Александр Петрухин. По его словам, работу с родителями и детьми необходимо проводить комплексно, демонстрируя правильные примеры.

«Конечно же, если говорить про просветительскую, образовательную деятельность, нужно показывать примеры с точки зрения блогеров, фильмов, героев нашего времени, которых нужно формировать. Создавать самим повестку, риторику, контент для нашего общества. Вот буквально на днях я мониторил новости. Очень хорошие, на мой взгляд. Вот Владимир Владимирович Путин поручил законодательно унифицировать, во-первых, понятие духовно-нравственных ценностей во всех документах стратегического планирования. А также, что немаловажно, закрепить законодательно полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. На мой взгляд, это очень серьезный шаг в сторону того, чтобы как раз самим формировать риторику. Потому что с появлением интернета и свободы определенного контента, его перемещения, мы здесь инициативу потеряли. Конечно же есть яркие, интересные, хорошие, классные проекты и современные, но все-таки если посмотреть на наше прошлое, то там мультикам, книгам и детским фильмам уделялось особое внимание и закладывались определенные правильные вещи в воспитание человека», — заключил специалист.