21 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова индонезийского посла о том, что его страна готова организовать встречу президента России с его американским коллегой.

Светлана Рыбина, , 17:59 — REGNUM Заявление посла Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Тавареса о том, что Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом, если российский лидер примет решение лично участвовать в саммите G20, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — заявил дипломат.

«Даже если они не встретятся, Байден всё равно пожмёт ему руку», — шутит Василий Н.

Многие пользователи считают эту встречу необходимой, поскольку между Россией и Америкой накопилось множество вопросов, которые требуют самого тесного обсуждения.

«Несмотря на все разногласия, наша страна готова встретиться и обсудить всё с Америкой, как и с киевским режимом. Нам многие страны хотят посодействовать в этом вопросе, но пока господин Байден не желает встречаться», — отметил Владимир П.

Некоторые комментаторы отмечают, что переговоры с Байденом нужны Путину, чтобы приструнить главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского через его непосредственного хозяина.

«Ну, понятное дело, зачем Путин летит в Индонезию. Не с Зеленским же общаться, а с хозяином киевского неонацистского режима Байденом. Все вопросики обкашляют и на конфликте можно будет поставить точку», — поделился своим мнением Алексей П.

Часть людей сомневается в надобности такой встречи, поскольку психическое состояние американского президента вызывает ещё большие вопросы, чем те, что имеются к его внешней политике у Путина.

«А оно нам надо?» — спрашивает Кирилл Р.

«Зачем энергичному мужчине из России разговаривать с дедушкой из США, у которого альцгеймер?» — интересуется Rurik V.

Байден и невидимка Цитата из видео «Байден поздоровался с невидимкой»

«Байдену с психиатром бы лучше встретиться, а не с Путиным. У нашего президента нет соответствующего медицинского образования», — указывает Наталья П.

«Нет смысла встречаться с Байденом. Зачем? Он всё забывает. Подождать другого президента США, если ещё такой будет, конечно», — советует Светлана Г.

«О чём говорить с человеком, который здоровается с пустотой, теряется во времени, не понимает, где находится, отвечает только по шпаргалке? Полный тупизм. Ему если только с Кличко общаться, да и то даже Виталик слишком разумен для этого деда», — пишет Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что России не с руки о чём-то договариваться со Штатами, поскольку последние всё время нарушают свои обещания и разрывают любые договорённости.

«Владимир Владимирович, не нужно с сатанистами вести переговоры. Они самые подлые мошенники. Себе дороже с ними о чём-то договариваться!» — предупреждает Наталья К.

Напомним, 21 октября посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил в интервью РИА Новости о том, что Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом, если российский лидер примет решение лично участвовать в саммите G20.