Тбилиси, 21 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Заявление, которое сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович о якобы пророссийском правительстве Грузии, является провокационным и нелепым. Об этом заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«Это заявление провоцирует напряженность и противостояние, которых ни Грузия, ни [Киев] на самом деле не заслужили. Это враждебное заявление не только по отношению к грузинскому народу и государству Грузия, но и по отношению к [Киеву]», — сказал Вольский.

По его словам, заявление сделано человеком, который «не имеет ничего общего с реальностью» и общими интересами Тбилиси и Киева.

«Это провокационное, нелепое заявление», — добавил вице-спикер.

Ранее Алексей Арестович пообещал спасти Грузию, Армению и Молдавию, «проецируя туда силу» военных.