Брюссель, , 15:12 — REGNUM На данный момент Европейскому союзу становится всё более трудно вводить новые антироссийские санкции, так как набор таких потенциальных ограничений практически исчерпан. Об этом 21 октября заявила журналистам премьер-министр Эстонии Кая Каллас по прибытии на второе заседание саммита ЕС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

«Мы предложили [вчера] новый пакет санкций против России, однако [вводить их] становится всё сложнее, поскольку в нашем наборе осталось мало инструментов», — сказала она.

При этом ранее Евросоюз ввёл восьмой пакет антироссийских санкций за воссоединение с нею ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американская газета Politico сообщила, что Евросоюз должен ввести против России новые санкции. На этом настаивают Литва, Латвия, Эстония и Польша.