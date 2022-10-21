Тбилиси, , 16:25 — REGNUM Защита бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявила о тяжёлом состоянии его здоровья и о невозможности его излечения в Грузии, сообщает 21 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Адвокат Шалва Хачапуридзе сказал, что медицинское заключение, вынесенное иностранными экспертами, показывает столь серьёзные проблемы со здоровьем экс-президента, что защита не вправе сохранять молчание до начала судебных заседаний. Защитники обратятся в суд в течение двух недель после завершения необходимых процедур. Речь идет о переводе Саакашвили на лечение за границу, потому что болезни, которые у него имеются, не могут быть вылечены в Грузии.

Напомним, что Саакашвили с мая месяца находится в частной тбилисской клинике, где проходит обследование.