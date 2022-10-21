Ростов-на-Дону, 21 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Ростовской области исправляют ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации. Так, домой вернулись около 100 ошибочно мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В Ростовской области, из числа ранее мобилизованных, возвращено из воинских частей около 100 человек», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области случаи ошибочной мобилизации и другие возникающие вопросы рассматривает рабочая группа, решение о создании которой было принято 28 сентября.