Омск, 21 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В минсельхозе Омской области спрогнозировали снижение цен на хлеб. Причиной может стать уменьшение стоимости зерна.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

О прогнозируемом снижении цен на хлебобулочные изделия сообщил в эфире ГТРК «Иртышш» министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

Львиная доля затрат у хлебопёков уходит на муку. Зерно в настоящее время дешевеет. Если в Омской области запасут достаточное количество дешёвого сырья, то нельзя исключать, что в 2023 году цены на хлеб упадут.

«Хлебобулочные изделия немного, но должны подешеветь. Население должно это почувствовать», — цитирует Дрофу «Вечерний Омск».

Добавим, по данным Омскстата, в Омской области в сентябре 2022 года по сравнению c предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,99% (в сентябре 2021 года — 100,75%). Цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,5%.

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