Подгорица, 21 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Общая стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории на сентябрь 2022 года, по данным ведомства Monstat, составила 781,8 евро, что даже на 100 евро больше, чем в январе того же года, или 14,8 процента.

Корзина

По сравнению с тем же месяцем прошлого года минимальная потребительская корзина подскочила на 17,5%, что больше, чем общая инфляция (которая в сентябре этого года составила 16% в годовом исчислении).

Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре текущего года составили 366,7 евро, что на 64 евро больше, чем в январе.

Расходы на непродовольственные товары и услуги выросли с начала года на 36,8 евро и в сентябре составили 415,1 евро.