Минск, , 15:09 — REGNUM Белоруссии не следует ориентироваться на навязываемые ей западными странами подходы к рынку и демократии, заявил 21 октября президент республики Александр Лукашенко.

«Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, наделения власти, я категорически предупредил разработчиков: делайте только для себя, — цитирует его БелТА. — Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Надо делать только для себя».

По его словам, надо «жить своим умом, надо делать то, что выгодно нам, надо исходить из реальной жизни».