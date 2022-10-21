Томск, 21 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Томской области полицейские нашли тело пропавшей ранее 43-летней местной жительницы замурованной в бетон. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из видео УМВД по Томской области Подозреваемый залил тело убитой бетоном. Томская область

В полицию с сообщением об исчезновении женщины обратился её гражданский супруг. По его словам, она якобы уехала к родственникам и перестала выходить на связь.

Однако в ходе расследования правоохранители установили, что незадолго до исчезновения, сожители вместе поехали на машине в неизвестном направлении. Из поездки мужчина вернулся один. Последний в итоге был разоблачён и признался в убийстве потерпевшей.

По данным ведомства, гражданские супруги ездили на дачу, где поссорились. В ходе конфликта мужчина забил женщину до смерти, после чего закопал её тело на участке и залил бетоном. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске был задержан местный житель по обвинению в жестоком убийстве сестры. По предварительным данным, пьяный фигурант нанёс родственнице не мене 25 ударов ножом.

Читайте также: В Томске мужчину арестовали за жестокое убийство сестры