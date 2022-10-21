Москва, 21 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Производственная активность российского бизнеса может начать расти во второй половине 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что в октябре приостановилось восстановление производственной активности российского бизнеса.

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«Приостановка процесса восстановления производственной активности бизнеса во многом связана с отложенным эффектом антироссийских санкций, в результате которых Россия фактически была отрезана от американского и европейского рынков, — сказал Перепелица. — Кроме того, ряд азиатских компаний, опасаясь угрозы вторичных санкций со стороны США, также приостановили сотрудничество с Россией. Скорее всего, производственная активность бизнеса будет сокращаться и далее до конца 2022 года. Во второй половине 2023 года при условии успешного завершения и стабилизации текущей ситуации вероятно начало восстановления производственной активности российских предприятий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов призвал власти РФ помочь российскому производителю мягкой денежно-кредитной политикой и дешевыми энергоресурсами.