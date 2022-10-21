Сеул, 21 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. 21 октября Центральная окружная прокуратура Сеула запросила ордер на арест близкого доверенного лица председателя оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна, сообщает KBS.

(сс) 경기도 뉴스포털. gnews.gg.go.kr Ли Чжэ Мён

Согласно опубликованным данным, заместитель директора Института демократии Ким Ён подозревается в получении 847 млн вон (~$593,5 тыс.) от строительной компании, базирующейся в городе Соннам провинции Кёнгидо.

Он якобы получал средства в период с апреля по август 2021 года перед первичными выборами кандидата в президенты от партии. Кандидатом от Демократической партии «Тобуров» стал Ли Чжэ Мён, который уступил нынешнему президенту Юн Сок Ёлю 0,7% голосов.

Известно, что Ким Ён отвечал за сбор средств на избирательную кампанию Ли Чжэ Мёна.

Упомянутая строительная компания, выделившая средства, подозревается в деле о коррупции, связанном с прибыльным проектом жилищного строительства в городе Соннам, мэром которого был Ли Чжэ Мён.