Астана, 21 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Россия и Казахстан ведут переговоры о создании общего рынка газа. Об этом 21 октября сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он отметил, что российская сторона предложила вести расчёты в рублях. В Казахстане считают, что должно быть право выбора валюты для оплаты поставок топлива.

«Позиция наша была, что данная опция должна быть на выбор сторон-участников договора, — сказал Акчулаков. — Когда кто-то будет покупать газ, он может выбрать любую валюту — это свобода выбора валют».

Глава минэнерго добавил, что валютой для расчётов может быть рубль, тенге или другая национальная валюта.