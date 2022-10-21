* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, 21 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Пакистанский институт исследований проблем мира сообщает, что число террористических атак в Пакистане увеличилось на 51% с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Согласно статистике, опубликованной пакистанскими СМИ со ссылкой на этот институт, с 15 августа 2021 года по 14 августа 2022 года в Пакистане в результате 250 терактов погибли 433 человека. Для сравнения: с 15 августа 2020 года по 14 августа 2021 года (до захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) количество терактов было меньше: 165 нападений и 294 погибших.

Публикуя эту статистику, пакистанские СМИ говорят, что Исламабаду стала ясна опасность нахождения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у власти.

В отчётах ООН говорится, что нет никаких признаков того, что режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримет шаги по ограничению деятельности террористических группировок в Афганистане. Согласно отчётам, террористические группировки в Афганистане рассматривают победу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как стимул для своей пропаганды в Центральной и Южной Азии и далее во всём мире.

Пакистанский институт сообщает, что террористические группы, действующие в Афганистане, включают «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламское движение Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламское движение Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане), но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли действия только против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Институт предупредил, что при власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Пакистан в ближайшем будущем столкнется с волной терроризма.

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Исламабад разделяет с международным сообществом озабоченность по поводу угрозы со стороны террористических группировок из Афганистана. Он упомянул «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил, что борьбе с ними надо уделить самое серьёзное внимание.

За прошедший год афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались выступать посредниками между правительством Пакистана и «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на несколько раундов переговоров между Исламабадом и пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает свои атаки.