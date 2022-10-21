Москва, , 15:07 — REGNUM Наблюдаемый во второй половине сентября 2022 года отток средств населения из банков хоть и превышает стандартный, но не является для банков опасным и критическим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Банк Wallspaper.ru

«В период начала пандемии в марте–апреле 2020 года и начала СВО в феврале 2022 объем снятых средств населения был более существенным и также не отразился на ликвидности банков и функционировании банковской системы, — сказал Марков. — Текущий отток компенсируется более существенным пополнением счетов юридических лиц. Приток на счета юридических лиц, скорее всего, продолжится в ближайшее время. Это связано с тем, что это возврат через покупки наличных денег, которые люди снимали летом для отпуска и отдыха. Усиление же оттока средств населения возможно при нарастании финансовой и иной неопределенности в связи с усилением геополитических и экономических рисков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, средства физлиц в российских банках в сентябре уменьшились на 1,4%.