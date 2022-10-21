Кострома, 21 октября 2022, 16:40 — REGNUM Главный инженер муниципального «Дорожного хозяйства» Костромы Борис Иванов не согласился со словами губернатора Сергея Ситникова, сказавшего, что администрация «не работает» в части подготовки дорог к осенне-зимнему периоду. Об этом он сообщил в интервью ГТРК «Кострома».
Напомним, глава региона возмущался, что перед началом заморозков трещины городских дорог не залили битумом. Он указывал, что за счёт осадков и воздействия реагентов это приведёт к быстрому износу асфальта.
Всего по информации «Дорожного хозяйства» специалисты устранили дефекты на площади коло 3 тысяч квадратных метров.
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