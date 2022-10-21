Кострома, 21 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Главный инженер муниципального «Дорожного хозяйства» Костромы Борис Иванов не согласился со словами губернатора Сергея Ситникова, сказавшего, что администрация «не работает» в части подготовки дорог к осенне-зимнему периоду. Об этом он сообщил в интервью ГТРК «Кострома».

Yarnews.net Трещина на дороге

«Работа по заполнению трещин ведётся постоянно, в течение всего дорожно-строительного сезона. Техники и рабочих хватает. Отмечу, что битумы имеют свойство прилипать к колесам, вымываться дождем. Поэтому эта работа никогда не останавливается. На одну дорогу три раза за сезон можем приехать, чтобы пролить трещины».

Напомним, глава региона возмущался, что перед началом заморозков трещины городских дорог не залили битумом. Он указывал, что за счёт осадков и воздействия реагентов это приведёт к быстрому износу асфальта.

«Мы заходим в зимний период с ситуациями, когда трещины не пролиты, около люков, находящихся на проезжей части, асфальт разбит, никто восстановлением не занимается. Я активной деятельности в этом плане не вижу. Бездействие приведет к значительному разрушению асфальта», — сказал глава региона на совещании 17 октября.

Всего по информации «Дорожного хозяйства» специалисты устранили дефекты на площади коло 3 тысяч квадратных метров.