Новосибирск, , 15:02 — REGNUM В Новосибирском высшем военном командном училище установят бюст Балдана Цыдыпова, спасшего в ходе спецоперации 150 товарищей. Торжественное открытие запланировано ко Дню защитника отечества, сообщили «Все новости Новосибирской области».

Лейтенант Балдан Цыдыпов Телеграмм-канал Андрея Травникова

Напомним, что ранее 23-летний лейтенант из Бурятии Балдан Цыдыпов был удостоен звания героя России. В ходе спецоперации на территории бывш. УССР он вступил в неравный бой с противником. Рискуя жизнью, он спас 150 сослуживцев от гибели, уничтожив значительное количество живой силы и бронетехники врага. С поля боя Балдана с множественными ранениями, с тяжёлой контузией, переломами и ожогами вынесли товарищи.

Как сообщало ИА REGNUM, Балдан Цыдыпов является выпускником Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища.

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