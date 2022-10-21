Минск, , 15:01 — REGNUM Белоруссии нужно жить своим умом и при разработке законов исходить из реальной жизни. Об этом 21 октября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сказал, что Минску не следует ориентироваться на навязываемые Западом подходы к демократии.

«Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, наделения власти, я категорически предупредил разработчиков: делайте только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.

Президент Белоруссии отметил, что республике нужно жить своим умом и делать только для себя.

«Надо делать то, что выгодно нам. Надо исходить из реальной жизни», — подчеркнул он.