Минск, 21 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Белоруссии нужно жить своим умом и при разработке законов исходить из реальной жизни. Об этом 21 октября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он сказал, что Минску не следует ориентироваться на навязываемые Западом подходы к демократии.

«Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, наделения власти, я категорически предупредил разработчиков: делайте только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.

Президент Белоруссии отметил, что республике нужно жить своим умом и делать только для себя.

«Надо делать то, что выгодно нам. Надо исходить из реальной жизни», — подчеркнул он.