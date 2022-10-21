Лукашенко заявил, что Минску не нужны западные подходы к демократии
Минск, 21 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Белоруссии нужно жить своим умом и при разработке законов исходить из реальной жизни. Об этом 21 октября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он сказал, что Минску не следует ориентироваться на навязываемые Западом подходы к демократии.
«Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, наделения власти, я категорически предупредил разработчиков: делайте только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.
Президент Белоруссии отметил, что республике нужно жить своим умом и делать только для себя.
«Надо делать то, что выгодно нам. Надо исходить из реальной жизни», — подчеркнул он.