Ханты-Мансийск, , 15:00 — REGNUM Власти Югры одобрили бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Решение было принято 21 октября 2022 года на заседании правительства ХМАО.

Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Бюджет ОМС Югры утверждён со следующими параметрами: 2023 год — 54 964 993,7 тыс. рублей; 2024 год — 58 348 157,5 тыс. рублей; 2025 год –61 031 677,9 тыс. рублей.

Отметим, что на 2022 год бюджет ОМС ХМАО был утверждён в сумме50 252 267,1 тыс. рублей.

Напомним, Фонд обязательного медицинского страхования ХМАО создан для финансирования медицинского обслуживания граждан.