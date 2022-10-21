Лондон, 21 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост премьер-министра, а поддержит кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Действующий премьер-министр и лидер Консервативной партии Британии Лиз Трасс 20 октября объявила о своей отставке. Как сообщало ИА REGNUM, исполнять свои обязанности она продолжит до момента избрания преемника.

«Я хотел бы официально заявить, что не буду выдвигать свое имя в качестве кандидата. Я имею честь быть министром обороны Соединённого Королевства, и текущая угроза требует стабильности на посту», — написал Уоллес в Twitter.

Телеканал Sky News отмечает, что Уоллес выразил поддержку кандидатуре Джонсона.

Читайте также: Ночь перед отставкой Трасс провела за перепиской с союзниками