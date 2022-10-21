Самара, 21 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Самарская область вошла в топ-10 регионов России по поддержке социального предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом 21 октября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

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По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрия Богданова, практики региона в этом направлении признаны одними из лучших — регион занял восьмую строчку рейтинга.

Отмечается, что работа региональных команд оценивалась по 20 показателям (в том числе по охвату населения социальными проектами некоммерческих организаций, информационная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, поддержка социального предпринимательства).

«В Самарской области уделяется особое внимание развитию социальной сферы. Большой вклад в эту работу вносит социальный бизнес, работающий с уязвимыми категориями граждан, создающий рабочие места для пенсионеров, инвалидов, многодетных матерей, студентов. Число таких предпринимателей в последние годы динамично растет: если в 2020 году в реестре состояли только 23 предпринимателя, то сегодня их уже 170», — приводит пресс-служба слова министра.